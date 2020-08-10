إنتر ميلان يُقصي ليفركوزن ويعبر لنصف نهائي الدوري الأوروبي

وبذلك وصل إنتر إلى نصف نهائي بطولة أوروبية لأول مرة منذ 10 سنوات، حيث ترجع المرة الأخيرة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا 2010 حين حقق اللقب.
وبدأ إنتر اللقاء بشكل قوي، ونجح في الوصول إلى مرمى الخصم بتهديدات عديدة، ختمت بالهدف الأول عبر نيكولو باريلا في الدقيقة الخامسة عشر.
وفي الدقيقة الحادية والعشرين نجح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الثاني من كرة مميزة سجلها على طريقته الخاصة.
وفي الدقيقة الرابعة والعشرين قلص ليفركوزن الفارق عبر نجمه المطلوب من كبار الأندية الأوروبية كاي هافيرتس ليعيد الألمان إلى المباراة.
وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول، والذي لم يشهد بعد الهدفين سوى ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح النيراتزوري، ثم تراجع عنها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
في الشوط الثاني تفنن إنتر في إهدار الفرص، حتى حصل على ركلة جزاء أخرى في الدقائق الأخيرة، ولكن الحكم ألغاها من جديد بعد العودة إلى الفيديو أيضًا.
وبذلك، نجح إنتر في تحقيق فوز هام يعبر به إلى نصف النهائي في انتظار الفائز من مواجهة بازل السويسري وشاختار الأوكراني.
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