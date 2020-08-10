حلف الأطلسي يعرب عن "مخاوف جدية" حيال الانتخابات الرائسية في بيلاروس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أعرب حلف الأطلسي الاثنين عن "مخاوف جدية" بشأن كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية في بيلاروس التي فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشينكو. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ "الدول الحليفة في الأطلسي أعربت عن مخاوفها الجدية بشأن كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية في بيلاروس". وأضاف "يدين حلف الأطلسي العنف ضد المتظاهرين العزل. يجب احترام الحقوق الأساسية بما فيها حرية التعبير والحق في التظاهر سلمياً". ويتماشى موقف حلف شمال الأطلسي مع الانتقادات التي وجّهها الاتحاد الأوروبي بشأن صدقية الاقتراع بعد إعلان سلطات بيلاروس الفوز الساحق للوكاشينكو بولاية سادسة، الأمر الذي رحّب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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