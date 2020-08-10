«أرامكو» ترفع أسعار البنزين المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الخليج 365

قال التلفزيون الرسمي السعودي، مساء يوم الاثنين، إن شركة "أرامكو" رفعت الأسعار المحلية للبنزين لشهر أغسطس.

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وأعلنت الشركة عن زيادة أسعار بنزين 95 و91 بدءا من يوم الثلاثاء 11 أغسطس.

وقالت في بيان، إن سعر بنزين 91 بلغ 1.43 ريال للتر الواحد من 1.29 الشهر السابق، بينما ارتفع بنزين 95 من 1.44 ريال إلى 1.60 ريال.

وأوضحت أن مراجعة الأسعار المحلية للبنزين تكون بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.