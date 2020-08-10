اخبار العالم

«أرامكو» ترفع أسعار البنزين المحلية

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «أرامكو» ترفع أسعار البنزين المحلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

«أرامكو» ترفع أسعار البنزين المحلية

الخليج 365

قال التلفزيون الرسمي السعودي، مساء يوم الاثنين، إن شركة "أرامكو" رفعت الأسعار المحلية للبنزين لشهر أغسطس.

Advertisements

وأعلنت الشركة عن زيادة أسعار بنزين 95 و91 بدءا من يوم الثلاثاء 11 أغسطس.

وقالت في بيان، إن سعر بنزين 91 بلغ 1.43 ريال للتر الواحد من 1.29 الشهر السابق، بينما ارتفع بنزين 95 من 1.44 ريال إلى 1.60 ريال.

وأوضحت أن مراجعة الأسعار المحلية للبنزين تكون بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أرامكو» ترفع أسعار البنزين المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا