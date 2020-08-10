الوداد “يخطف” الصدارة من الرجاء في انتظار مباراة الحسنية و”النسور الخضر”

خطف فريق الوداد الرياضي صدارة الترتيب المؤقت للبطولة الاحترافية من الرجاء عقب تغلبه، مساء اليوم الاثنين، على ضيفه أولمبيك خريبكة فوق أرضية مركب محمد الخامس بثلاثة أهداف لهدفين، لحساب منافسات الجولة الـ21 من البطولة.

وكان الفريق الخريبكي سباقا لافتتاح حصة التهديف في الدقيقة 21 عن طريق نيران صديقة بواسطة حمزة أسرير، قبل أن يتمكن إسماعيل الحداد من تعديل الكفة في الدقيقة 41، ليضيف نجم الدين الهدف الثاني في الدقيقة 47، ثم يختتم بعدها كازادي حصة التهديف للفريق الأحمر في الدقيقة 70، وفي الأنفاس الأخيرة سجل محمد لفقيه هدف تقليص الفارق للفريق الخريبكي في الدقيقة 97.

ويحتل الوداد الصدارة المؤقتة برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن الرجاء، في انتظار مباراة “النسور الخضر” أمام حسنية أكادير لحساب منافسات الجولة ذاتها.