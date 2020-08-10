فيروس كورونا..عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 148 منها 47 تحت التنفس الاصطناعي

كشف وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، عن مجموع الحالات الخطرة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 127 حالة، 48 منها تحت التنفس الاصطناعي بنوعيه.

تتوزع هذه الحالات الحرجة بين جهات الدار البيضاء-سطات (38 حالة، بينها 29 حالة تحت التنفس الاصطناعي)، وجهة مراكش-آسفي (33 حالة، بينها حالتان تحت التنفس الاصطناعي).

وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (28 حالة، بينها 3 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وفاس-مكناس (12 حالة، بينها 7 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، بالإضافة إلى جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14حالة، من بينها 7حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وتوجد حالة خطيرة بسوس ماسة تتلقى العلاج بمدينة أكادير، و وحالة خطيرة بالجهة الشرقية.