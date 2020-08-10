الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الإثنين - الثلاثاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة أمام حركة البضائع، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية حيوية ووقود، وذلك بداية من الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القرار صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المحاصر، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.