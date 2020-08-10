كأس التوتو: فوز للوحدة كفر قاسم وأخاء الناصرة وخسارة لهـ. إكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق الوحدة كفر قاسم في مباراة الديربي التي استضاف فيها شقيقه هبوعيل أم الفحم، بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق القسماوي باب التسجيل في الدقيقة 22 بواسطة لاعبه عمران القريناوي، وفي الدقيقة 35 أدرك اللاعب، عوز رالي، هدف التعادل لهبوعيل أم الفحم من ضربة جزاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 حسم اللاعب، سامح مرعب، المباراة بهدف ثاني لصالح الفريق القسماوي.

وبهذا الفوز حصد الوحدة كفر قاسم أول 3 نقاط له ضمن المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 3 نقاط أيضًا.

فوز متأخر لأخاء الناصرة على هـ. عكا

حقق فريق أخاء الناصرة فوزا متأخرا على ضيفه هبوعيل عكا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس التوتو.

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وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 84 سجل اللاعب، نواف بزيع، هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح أخاء الناصرة.

وبهذا الفوز، رفع الفريق النصراوي رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى.

خسارة ثقيلة لهبوعيل إكسال

مني هبوعيل إكسال بخسارة ثقيلة في المباراة التي استضاف فيها نظيره هبوعيل نوف هجليل، ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس التوتو.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه بعد مرور 22 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 53 أضاف هبوعيل نوف هجليل هدفه الثاني، وفي الدقيقة 74 تلقت شباك هبوعيل إكسال هدفا ثالثا، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الرابع لهبوعيل نوف هجليل.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الفريق الكسلاوي عند نقطة واحدة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى.