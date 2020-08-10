"جنرال أمل".. جديدُ الفنانة تريز سليمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الفنانة، تريز سليمان، فيديو جديد تحت عنوان "جنرال أمل"، وهو الاسم الذي تحمله إحدى الأغاني التسع الذي يحتويها ألبوم الفنانة الأخير "موج عالي".

وجاء الفيديو "بصوره، كما الأغنية بكلماتها وموسيقاها الإلكترونيّة، أشبه بصرخة أمل في وجه ظلام العالم. وسط شارع ’يافا’ في حيفا القديمة، نرى مجموعة من الصبايا والشباب ترافق سليمان في إطلاق هذه الصرخة"، بحسب بيان صدر بشأن الفيديو.

وقالت تريز، في البيان: "الأمل كان تهمتي الدائمة! يُشار إليّ وإليه كأننا كائنات واهمة. وفي كلّ مرّة هممت بالدّفاع عنه، أتقهقر كأنما أدافع عن كائن ضعيف وهشّ. الوقت يمرّ وأنا أزيد من إصراري بأنّ الأمل سلاح وليس تهمة. وأنّني لست وحدي التي تحمله أو تخفضه من يدها".

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وأضافت: "أنا جيل بأكمله. جيل، وإن شعر بفردانيّته، إلا أنّه جيش يقرع الطبول عاليًا باسم الجمال وفي وجه رجال السلطة ووحوش رأس المال وتجّار الدّين".

وتساءلت: "ماذا لو دار الدولاب، وأتيحت لهذا الجيل فرصة محاسبتهم؟ هل كان ليستخدم قاموسهم ذاته؟ طريقتهم ذاتها؟ هذا السؤال الذي رميناه أمامنا، فكان ,جنرال الأمل, الجواب".

وألبوم موج عالي، الذي أنتجته شركة KKV النرويجيّة، تتعاون فيه تريز سليمان مع الفنّان ريمون حدّاد للمرة الثانية، بعد مشروعهما المشترك "مجاز" الذي صدر في العام 2007. كما شارك "موج عالي" عدد من الموسيقيين البارزين في النرويج، هم: إيفيند آرسيت وهيلغي أندرياس. ويأتي "موج عالي" ألبومين سابقين حظيا باستماع ونقد لافتين هما "زهر اللوز" و"مينا".