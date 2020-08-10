كورونا: وفاة جديدة في الخليل و108 إصابات بالقدس المحتلّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، قبيل انتصاف ليل الإثنين، وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان.

وأعلنت الوزارة، أن المتوفى، مسن يبلغ من العمر 60 عاما، وهو من بلدة يطا.

وذكرت أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس، ارتفعت، في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة، إلى 111 وفاة.

في السياق، أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الإثنين، إصابة 108 مقدسيين، بالفيروس، في اليوم الأخير.

وذكر الجبريني "أن معدلات الشفاء تجاوزت 209 حالات خلال اليومين الأخيرين".

وأوضح أن مُجمل الإصابات "الحالية النشطة، وصل إلى 1722".

وقال الجبريني إن "مستشفيات القدس الرئيسية لا تستطيع استقبال (المزيد) من مرضى الفيروس خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء".

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وطالب الجبريني، المقدسيين، بالالتزام "بالتوصيات الصحية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، والمواظبة على التعقيم".

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت ظهر الإثنين، تسجيل 467 إصابة جديدة بالفيروس، و545 حالة تعافٍ جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت إن 3 حالات وفاة سجلت في محافظة القدس، اثنتان في كفر عقب وحالة في شعفاط، و3 حالات في محافظة الخليل تم الإعلان عن إحداها مساء أمس الأحد، وحالة في محافظة بيت لحم.

ووفقا للوزارة، فإن الإصابات الجديدة توزعت في 8 محافظات هي: الخليل 189، نابلس 9، بيت لحم 44، قلقيلية 16، رام الله والبيرة 32، جنين 3، أريحا والأغوار 2، محافظة القدس 172، بينها 7 إصابات في الضواحي.

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: مدينة القدس 445، محافظة جنين 18، محافظة نابلس 10، محافظة قلقيلية 15، محافظة الخليل 57.

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 56.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 24 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.