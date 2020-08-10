- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفاكيا تطرد 3 دبلوماسيين روس بتهمة التجسس والان مع التفاصيل
الإثنين 10 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
طردت سلوفاكيا ثلاثة من الدبلوماسيين الروس للاشتباه في قيامهم بالتجسس ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر مطلع ، في إشارة إلى تحول في نهج حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي نحو موسكو.
وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه نظرا لسرية المعلومات، إنه يجب على المسؤولين الثلاثة مغادرة البلاد بحلول مطلع الأسبوع المقبل.
وتم اتخاذ القرار الاسبوع الماضي من قبل الإدارة الجديدة لرئيس الوزراء ايجور ماتوفيتش.
يذكر أنه في الماضي، امتنعت سلوفاكيا عن الانتقام من روسيا، التي توفر معظم احتياجاتها من الطاقة.
ولم تشارك سلوفاكيا عندما طردت الولايات المتحدة ودول حلف الناتو و25 حليفا من بينهم ألمانيا وفرنسا ما يقرب من 130 دبلوماسيا روسيا لدعم المملكة المتحدة ، بعد حادث تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر سلوفاكيا تطرد 3 دبلوماسيين روس بتهمة التجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.