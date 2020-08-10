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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرة الحاكمة بقطر.. الممول الرئيسي لحزب الله (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
الإثنين 10 أغسطس 2020
كشف فيديو جراف أن الأسرة الحاكمة القطرية مستمرة في تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني.
وأوضح أنها تنفذ عمليات تمويل غير شرعية لتسليح عناصر حزب الله ، وأكد أن قطر تمول حزب الله بمعدات عسكرية تشكل مصدر خطر يهدد المنطقة، والكشف عن ذلك التمويل وضع قطر في دائرة الخطر.
ولكن ماذا ستشهد الأسرة الحاكمة خلال الفترة المقبلة، فالعالم دعا لسياسات لوقف تمويل الإرهاب غير المشروع في قطر.
وأبرز الإجراءات المتوقع اتخذها تجميد حسابات البنوك المختلفة في أوروبا، كما أن البرلمانات الأوربية بدأت في تأييد فكرة تجميد الحسابات، وهناك دعوات لطرد سفراء قطر من العالم.. فهل تنجح تلك الإجراءات في تجفيف دعم قطر للإرهاب؟
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