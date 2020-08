شكرا لقرائتكم خبر عن Écrivaine : Qatar bénéfice du financement du Hezbollah réside par les actes de sabotage dans les États du Golfe والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020

« La chaîne américaine Fox News a révélé que Doha avait financé la livraison d'armes à la milice terroriste du Hezbollah, qui est le marché populaire de la drogue, et que les systèmes financiers et caritatifs du Qatar ont été impliqués dans d'autres projets de financement du terrorisme. Le journal Washington Free Bacon a rapporté en juin dernier qu’une action en justice déposée à New York a confirmé que les institutions qataries et son ambassadeur en Belgique avaient financé des organisations terroristes, y compris l'Etat islamique », a déclaré l’écrivaine Maha El Sherif.

Dans un article publié par le journal saoudien Al-Jazeera, l'écrivaine a ajouté : "Au départ, ce n'est pas la première fois que les médias internationaux dénoncent les complots et le soutien du Qatar aux milices terroristes, parmi lesquelles le Hezbollah et les Frères musulmans, qui sont sans aucun doute parmi les outils pour semer le chaos dans la région et possèdent des branches et des agents dans la plupart des pays arabe. C'est un acte que Doha a employé par le propriétaire du projet de chaos créatif américain, dont l'administration George W. Bush a toujours parlé et est officiellement annoncé, ce qui signifie que Doha a choisi de jouer le rôle de traître à son entourage du Golfe et arabe.

Elle a poursuivi : « Ce n’est plus une question qui nécessite une confirmation, et en revenant à la série de scandales de financement de l’organisation Al- Hamadeen du Hezbollah, il est nécessaire de considérer trois points importants : quel est l’avantage dont bénéficie Doha du financement du parti, tout en possédant le mouvement des Frères musulmans qui commet tous les actes terroristes avec le financement et le soutien du Qatar et la couverture turque. Autre question : quel est l'intérêt du parti à jouer un rôle que le Qatar attend, et quelle est la relation de l'Iran avec cette combinaison quelque peu hétérogène ».

« L'avantage du Qatar du financement du parti réside dans son désir de l'utiliser pour mener des actes de sabotage dans les pays du Golfe, et il n'est caché à personne de son rôle dans la tentative de déstabilisation de Bahreïn, en plus de sa cellule dangereuse qui a été découverte au Koweït et de ses actions de sabotage au Yémen en formant les Houthis et en les partageant avec les tentatives d'attaque du Royaume. Ce que le Qatar veut spécifiquement, c’est occuper le royaume d'un front sud, ainsi que saisir de toute occasion de mener plus d'opérations terroristes », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « Que Dieu soit loué, ces opérations ont été contrecarrées à ses débuts il y a des années. Quant à savoir pourquoi le parti terroriste a accepté ce rôle, il est classé comme une milice subversive qui emploie des mercenaires et a besoin d'argent pour dépenser dans la plupart de ses activités terroristes conformes aux orientations de l'Iran, de sorte qu'il atteint son objectif de déstabiliser ses voisins et d'obtenir de l'argent pour accomplir le reste de ses tâches. Quant au rôle de Téhéran, c’est une bénédiction de l’approche du parti d’accepter le financement qatari et de mettre en œuvre les rôles qui lui sont demandés, car, comme je l’ai mentionné, il est d’accord avec les objectifs ambitieux de l’Iran de détruire le golfe arabe, comme il l’a fait en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen ».

Elle a souligné que « l'argent qatari est devenu un fléau pour la région et le monde, et cette imprudence, dont les dossiers ont commencé à se dévoiler au public, prédit que Doha n'est rien d'autre qu'un repaire d'actes terroristes contre lesquels il se rebellera et brûlera. Ce qui s'est passé à Beyrouth et ce qui a précédé les événements en réduisant le rôle de l'Iran n'est que le début de la chute de ces projets de sabotage et l'émergence de ces scandales à l'heure actuelle de la part de médias célèbres tels que Fox News, signifient que le voile a commencé de se relever progressivement du Qatar, et bientôt la réalité de ce régime terroriste se dévoilera ».