شكرا لقرائتكم خبر عن متطرفون يهود يقتحمون المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف “يهودا غليك” اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 43 مستوطناً تجولوا في أرجاء المسجد ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.
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