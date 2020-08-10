شكرا لقرائتكم خبر عن 20 إصابة بكورونا في تونس ترفع الإجمالي إلى 1717 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) منها 3 إصابات وافدة. وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 1717 حالةً، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 51 حالةً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 إصابة بكورونا في تونس ترفع الإجمالي إلى 1717 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.