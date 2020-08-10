شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون «الأقصى» ويتجولون في أرجائه والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف "يهودا غليك" اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 43 مستوطناً تجولوا في أرجاء المسجد ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.