شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون «الأقصى» ويتجولون في أرجائه والان نبدء بالتفاصيل
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف "يهودا غليك" اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 43 مستوطناً تجولوا في أرجاء المسجد ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يقتحمون «الأقصى» ويتجولون في أرجائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.