شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. لبنان يسجل 295 إصابة والمغرب 826 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 290 من المُقيمين، و 5 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 6812 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه أجري 5508 فحوصات PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2292، ارتفع عدد الوفيات إلى 80 حالةً بعد تسجيل أربع حالات.

فيما سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 34063 حالةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 516 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 24524 بعد تعافي 1177 شخصاً.