رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يعلن استقالة حكومته



بيروت: أعلن رئيس حكومة لبنان حسان دياب مساء اليوم استقالة حكومته، وذلك بعد أيام من وقوع انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث دمارا في نصف مساحة مدينة بيروت، وآلاف الجرحى وأكثر من 150 قتيلا وعدد من المفقودين.



وأتت استقالة الحكومة بعد قيام 4 وزراء في الحكومة في اليومين الماضيين من تقديم استقالتهم بسبب الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية.



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