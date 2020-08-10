رئيس وزراء تونس المكلف يقول إنه سيشكل حكومة كفاءات دون مشاركة أحزاب سياسية

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي اليوم الاثنين إنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة دون مشاركة أحزاب سياسية بسبب التناقضات والاختلافات الواسعة بين الاحزاب الرئيسية في البلاد.

ومن شأن الخطوة أن تضع المشيشي في خلاف مع حزب النهضة الإسلامي وهو أكبر حزب في البرلمان وقد رفض حكومة دون أحزاب.

أعلن «حزب النهضة»، صاحب أكبر كتلة في البرلمان التونسي، اليوم (الإثنين)، أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعياً رئيس الحكومة المكلّف هشام مشيشي، وهو مستقلّ، إلى تشكيل حكومة تأخذ في الحسبان «الموازين في صلب البرلمان».

ويخشى «حزب النهضة»، الذي يشغل 54 مقعداً من أصل 217 في البرلمان ويتزعمه راشد الغنوشي، استبعاده من حكومة مشيشي الذي عيّنه الرئيس التونسي قيس سعيّد أواخر يوليو (تموز) الماضي رغم طرح أحزاب رئيسية أسماء أخرى.

وقال رئيس مجلس شورى «حركة النهضة» عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي، إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد أمس (الأحد)؛ «نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة». ودعا مشيشي إلى «تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية». وأضاف أن «اعتماد الكفاءات المستقلة هو ضرب للديمقراطية وللأحزاب» السياسية.

ويجري مشيشي، الذي كان وزيراً للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مشاورات منذ أواخر يوليو الماضي مع ممثلي أحزاب سياسية لتشكيل حكومة «تستجيب لتطلعات كلّ التونسيين». والتقى الجمعة رؤساء حكومات سابقين؛ هم: حمادي الجبالي (2011 - 2013)، وعلي العريض (2013 - 2014)، وحبيب الصيد (2015 - 2016)، ويوسف الشاهد (2016 - 2020).