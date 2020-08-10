ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس البرازيلي سبل تطوير العلاقات

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي، اليوم (الاثنين)، من الرئيس البرازيلي هنأه خلاله بسلامة وتعافي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.