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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس البرازيلي سبل تطوير العلاقات

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بواسطة «المجلة» 0 تبليغ

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بحث الأمير بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ، اليوم (الاثنين)، من الرئيس البرازيلي هنأه خلاله بسلامة وتعافي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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