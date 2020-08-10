قادة العالم يتعهدون بمساعدات للبنان

تعهد قادة العالم بدعم لبنان خلال مؤتمر عبر الإنترنت استضافته فرنسا والأمم المتحدة اليوم الأحد، بتقديم مساعدات للبنان ، وذلك مع اندلاع اشتباكات لليلة الثانية على التوالي في بيروت.

وشارك ممثلو 36 دولة ومنظمة دولية في الاجتماع، بمن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في الاجتماع.

والهدف من المؤتمر هو جمع أموال للمساعدة في التعافي من الانفجار الضخم الذي هز بيروت يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل 158 شخصا على الأقل وجرح ستة آلاف وتشريد ما بين 250 ألفا إلى 300 ألفا من منازلهم وإلحاق دمار واسع

في أنحاء المدينة.

وأعلنت فرنسا أنه تم التعهد بأكثر من 7ر252 مليون يورو (298 مليون دولار) في شكل مساعدات طارئة.

وتعهدت المفوضية الأوروبية خلال الاجتماع بـ 30 مليون يورو إضافية (35 مليون دولار) بجانب 33 مليون يورو كانت قد منحتها.

ومنحت ألمانيا 20 مليون يورو وبلجيكا خمسة ملايين يورو. وتعهدت هولندا بـ ثلاثة ملايين يويو في شكل مساعدات طارئة إلى لبنان ولميون يورو

للصليب الأحمر. وتعهدت بريطانيا بـ 20 مليون جنيه استرليني إضافية (26 مليون دولار).

وأسهمت فرنسا بـ 30 مليون يورو، حسبما أعلنت مصادر في قصر الإليزيه.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت في وقت سابق بـ 17 مليون دولار في شكل مساعدات للكوارث.