محافظ كربلاء يأمر بحجز المقصرين في حادث الحريق بمستشفى الحسن

وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، بحجز المقصرين في حادث الحريق بمستشفى الحسن. وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم التوجيه بتحقيق فوري على اثر الحريق الذي نشب في مستشفى الامام الحسن (ع) (المستشفى التركي)". واضاف "امرنا بحجز المقصرين".

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