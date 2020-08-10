وزير الكهرباء السابق: قوة من مكتب الكاظمي تقتحم داري وتقوم باقفاله تاركة حراسة داخلية

اكد وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، الاثنين، ان قوة مسلحة من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقتحمت داره وقامت باقفاله تاركة حراسة داخلية. وقال الخطيب في تغريدة على "تويتر": "الى الكاظمي..اقتحمت قوة مسلحة دارنا بغيابي تدعي أنها من مكتبكم وبأمركم ومعها أمر إخلاء دون إبراز الأمر أو أي أوراق قانونية، وقد دخلت بقوة السلاح وصادرت السيرڤر وأقفلت الدار تاركةً حراسة داخلية". واضاف "أنا الآن خارج الدار ومعي عقد إيجار نافذ لنهاية العام ومدفوع المستحقات"، متسائلا "ماذا يحدث".

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