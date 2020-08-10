النقل تباشر بفحص الشحنات المخزونة بالشحن الجوي للتاكد من خلوها من المواد القابلة للانفجار

اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن المباشرة بفحص الشحنات المخزونة في قرية الشحن الجوي للتاكد من خلوها من المواد القابلة للانفجار.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه مباشر من وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي نفذت الجهات المختصة حملة موسعة لفحص جميع الشحنات الموجودة في مخازن قرية الشحن الجوي داخل مطار بغداد الدولي للتاكد من خلوها من المواد القابلة للانفجار والمواد الخطرة".

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واضافت ان "الحملة ستستمر لتشمل الشحنات الواردة الى قرية الشحن الجوي لتلافي وقوع الحوادث العرضية"، موضحة ان "هذا الاجراء لن يؤثر على سير العمل".

يذكر ان هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث تم مؤخراً تشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة سواء كيمياوية اومزدوجة الاستخدام كنترات الأمونيا في كافة منافذ البلاد واتخاذ الإجراءات العملية والاحترازية وإبعادها عن المناطق والمنشأت الحيوية والتجمعات السكنية.