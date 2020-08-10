إسرائيل تمنع دخول مواد البناء إلى غزة بذريعة "البالونات الحارقة"

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، منع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، بسبب استئناف الهجوم بـ"البالونات الحارقة".



وقال مصدر فلسطيني مسؤول في معبر كرم أبو سالم لـ"الخليج 365": إن السلطات الإسرائيلية أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، بقرار منع إدخال مواد البناء لقطاع غزة.

وذكر أن اللجنة أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار الاحتلال منع إدخال مواد البناء، بدءًا من الثلاثاء، لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حتى إشعار آخر.

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وفي صباح الاثنين، أكدت مصادر فلسطينية محلية أن سلطات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم عدة ساعات بشكل مفاجئ.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تأتي هذه التطورات؛ ردًّا على استئناف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه التجمعات الإسرائيلية المحاذية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتسجيل 15 حريقا جراء البالونات الحارقة في غلاف غزة.