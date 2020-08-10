لليوم الثاني.. احتجاجات في بيلاروسيا على فوز لوكاشينكو

الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/8/10 11:36 م بتوقيت أبوظبي
اندلعت اشتباكات لليوم الثاني على التوالي، الإثنين، بين الشرطة في روسيا البيضاء مع محتجين في مينسك بعدما حقق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة.
وقال شاهد عيان لرويترز إن الشرطة هاجمت محتجين وضربتهم بالهراوات، واعتقلت أكثر من 30 شخصا.
وأضاف أن المتظاهرين كانوا أقل عددا ممن شاركوا في تظاهرات مساء الأحد، وسط هتفوا "عار" و"تعيش بيلاروس".
من جهتها، قالت الشرطة لوكالة تاس الروسية للأنباء أنها اعتقلت متظاهرين، مؤكدة أن "الوضع بات تحت السيطرة".
وتحدثت وسائل إعلام روسية وبيلاروسية عن اعتقالات في مدن أخرى في الجمهورية السوفياتية السابقة.
وبعيد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته الكسندر لوكاشنكو في الانتخابات الرئاسية مساء الأحد، سجلت تظاهرات عفوية تخللتها مواجهات مع قوات الأمن.
وتعرض آلاف المحتجين للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وأصيب عشرات منهم، وتحدثت الشرطة عن اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص في تظاهرات الأحد.
ونقلت قناة (أو.إن.تي) التلفزيونية عن رئيس جهاز أمن الدولة قوله إن الجهاز أحبط محاولة لاغتيال سفيتلانا تيخانوسكايا المعارضة الرئيسية للوكاشينكو.
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