إعدام وتعذيب الأسرى والمختطفين.. جرائم حوثية تتحدى القوانين

في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة تحركات جادة لإخراج اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين اليمنيين إلى النور، بعد تعثر لأشهر، لجأت مليشيا الحوثي الانقلابية لتحدي القوانين الدولية وذلك بتعذيب المعتقلين لديها.



وكشفت مصادر حقوقية وحكومية يمنية، الإثنين، عن وفاة أحد أفراد الجيش اليمني، بعد وقوعه في الأسر لدى مليشيا الحوثية الانقلابية، وتعرضه لأبشع عمليات التعذيب.

وقالت المصادر، إن الملازم أول، عبد الحافظ الطاهري، تعرض للأسر في محافظة البيضاء منتصف يونيو الماضي، وتم اكتشاف وفاته خلال اليومين الماضيين، وهو في معتقلات المليشيا الحوثية.

وذكرت المصادر، أن الضحية، تعرض للتعذيب حرقا وقطع لسانه والطعن في اماكن مختلفة بجسمه، في انتهاك يرقى إلى جرائم الحرب.

وأدان وزير الإعلام معمر الإرياني، بشدة الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بإعدام الأسير البطل عبدالحافظ عبد الرب الطاهري من أبناء مديرية الطفة بمحافظة ‎البيضاء.

وقال الإرياني، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إن المليشيا الحوثية أعدمت الأسير عبد الحافظ الطاهري بعد أن قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه وأذنيه وجدع أنفه وفقئ عينيه، وإحراق جثته قبل تسليمها لأسرته".

‏وأضاف "أن هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام اليمني تؤكد وحشية وإجرام مليشيا الحوثي الإرهابية وتنصلها عن كل القوانين والأعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم ديننا الإسلامي السمحة، وهي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الإرهابية "القاعدة، داعش" بحق الأسرى".

‏ودعا الإرياني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة جرائم مليشيا الحوثي الارهابية، وسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها غير القانونية والضغط لاطلاقهم فورا دون قيد او شرط تنفيذا لبنود اتفاق السويد .

Advertisements

ولم يكن الطاهري، هو الضحية الوحيدة خلال الأسبوع الجاري، فاليومين الماضيين، كشفت وحدة الرصد والتوثيق بمكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة اليمنية، عن تلقيه بلاغات، بوفاة 2 من الأسرى في سجون المليشيا الحوثية.

وقال المكتب، في بيان، إن الضحايا هم "دارس مرشد الحوشبي" و"معاذ الأصنج"، حيث فارقا الحياة جراء التعذيب في سجون الانقلابيين.

وحذر البيان، من تبعات مضي المليشيا في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها ضد الأسرى والمختطفين، مطالبا الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وكذا المنظمات المحلية إلى إدانة هذه الممارسات ضد من فقدوا حريتهم في السجون.

وحمل البيان، المليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يحدث للأسرى والمحتجزين والمختطفين المرضى من مضاعفات نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة، وتدهور حالتهم الصحية ما يستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه، داعيا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة إلى القيام بدورها وكشف هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية والإنسانية وإدانة مرتكبيها.

مقتل عشرات الحوثيين بالبيضاء

وفي سياق بعيد، قتل وأصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية، إن المعارك العنيفة، التي دارت في مناطق بلاد آل الجوف، أسفرت عن مقتل قيادات من المليشيا، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من المليشيا بينهم مشرف أمنى يدعى ابوثائر العوسجي.

كما أسفرت المعارك وغارات التحالف العربي بقيادة السعودية، عن إحراق دوريتين للمليشيا في منطقة جوف النقباء، كما تم تدمير دبابة ودورية أخرى وآليات وأسلحة وعتاد للمليشيات في منطقة السخار بمديرية القريشية.