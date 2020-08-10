تحسن ملحوظ في صحة أمير الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

طمأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي المجلس على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال إن "صحة أمير البلاد تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله".



وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الاستثنائي، بعد ظهر اليوم الإثنين، عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء.

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وصرح أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء، قائلا: "بهذا الصدد دعا مجلس الوزراء المولى القدير أن يمن على الأمير بتمام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعود إلى وطنه سالماً معافى في القريب العاجل لمواصلة مسيرة العطاء لوطننا الغالي"، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وأضاف الصالح، أن مجلس الوزراء عبر عن عميق الارتياح وخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه من المستشفى سالماً معافى بعد تماثله للشفاء عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً والتي تكللت بالنجاح، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً للشعب السعودي الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر البلاد، فجر الخميس الموافق 23 يوليو/تموز الماضي، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج