شكرا لقرائتكم خبر طهران تحاول التبرؤ من انفجار لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في محاولة للتبرؤ من المسؤولية عن انفجار بيروت قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس إن هناك من يحاولون استغلال انفجار مرفأ بيروت لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدا أن هذا أمر «غير مقبول».

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث عباس موسوي القول «لقد كان الحادث كبيرا، ومن الطبيعي أن يستاء الناس وأن تكون له تداعيات، ولكن من غير المقبول أن يحاول بعض الأفراد والمجموعات والدول جعل هذه الحادثة ذريعة لتحقيق أهداف وأغراض سياسية. ويبدو أن هناك بعض الأفراد يسعون لتحقيق أغراض خاصة بتحريض من الخارج».

وحث المتحدث الشعب اللبناني على الحفاظ على الهدوء «ليتمكن المسؤولون من البت في الأمور ومعالجة آلام المتضررين من الحادثة».