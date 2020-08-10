189 وفاة جديدة بكورونا في إيران

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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 18 ألفا و616 حالة، بعد تسجيل 189 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. ولفتت إلى أن 3992 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 286 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا، وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا. ويقول مسؤولو وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، مما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.
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