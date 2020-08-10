شكرا لقرائتكم خبر حملة سعودية لإغاثة المتضررين من سيول الحديدة ولحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في محافظتي لحج والحديدة بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة خيما وبطانيات وبسطا ستوزع للأسر النازحة المتضررة التي فقدت المأوى جراء الأمطار والسيول الغزيرة بالمحافظتين. وتستفيد من الحملة 145 أسرة بواقع 870 متضررا، منها 100 أسرة في الحديدة بواقع 600 متضرر، وفي محافظة لحج 45 أسرة بواقع 170 متضررا.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة خلال الأسبوع الماضي وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لنجدة المتضررين من السيول في مأرب وحجة وصعدة استفاد منها آلاف الأسر المتضررة.

وفي الإطار نفسه، واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وأكملت العيادات الطبية المتنقلة للمركز في مديرية عبس بحجة تقديم خدماتها العلاجية.