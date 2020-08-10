20 مليون إسترليني مساعدات بريطانية للبنان

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وقالت وزيرة التنمية الدولية آن ماري تريفيليان، قبيل انعقاد المؤتمر العالمي لدعم لبنان أمس «لقد أسفر الدمار الذي شهدناه في لبنان هذا الأسبوع عن فقدان الناس لمنازلهم وللرعاية الطبية، وباتوا يتخوفون من نفاد الإمدادات الغذائية في البلاد».
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