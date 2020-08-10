20 مليون إسترليني مساعدات بريطانية للبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة البريطانية التزامها بالوقوف إلى جانب لبنان من خلال تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لتوفير الغذاء للمحتاجين بمن فيهم المتضررين من انفجار بيروت الأخير وتداعياته. وقالت وزيرة التنمية الدولية آن ماري تريفيليان، قبيل انعقاد المؤتمر العالمي لدعم لبنان أمس «لقد أسفر الدمار الذي شهدناه في لبنان هذا الأسبوع عن فقدان الناس لمنازلهم وللرعاية الطبية، وباتوا يتخوفون من نفاد الإمدادات الغذائية في البلاد».

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