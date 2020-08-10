شكرا لقرائتكم خبر وزيرة العدل اللبنانية: استقالتي انحناءة لدماء الشهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم أنها قدمت أمس استقالتها من الحكومة إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.

وقالت في بيان الاستقالة «أمام هول الفاجعة التي أصابت الوطن في قلب عاصمته بيروت الثلاثاء الماضي، وأمام آلام اللبنانيين وما شهدناه من اضطرابات في الشارع وردود فعل جاءت تؤكد أن لبنان دخل مرحلة العناية الفائقة، وأصبح يتطلب مواقف جازمة لصون السلم المجتمعي وتفادي خسارة المزيد من الأرواح والممتلكات، أتقدم باستقالتي من الحكومة».

وأضافت أن استقالتها تنسجم مع قناعتها «بأن البقاء في الحكم في هذه الظروف، من دون تغيير جذري في النظام والمنظومة، لم يعد يؤدي إلى الإصلاح الذي جهدنا لتحقيقه».

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وقالت في البيان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية «تمنيت على رئيس مجلس الوزراء وزملائي الوزيرات والوزراء اتخاذ موقف موحد واستقالة الحكومة بشكل جماعي، بدلا من تقديم استقالات فردية، انحناء لدماء الشهداء».

وتأتي هذه الاستقالة، غداة استقالة وزيري البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، والإعلام منال عبدالصمد.

وجاءت الاستقالات على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وأثار موجة غضب شعبية واسعة.