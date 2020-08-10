شكرا لقرائتكم خبر 3 سنوات سجن لمراسل قناة فرنسية بالجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخضع درارني للحبس الموقت منذ 29 مارس بعد توجيه تهم منها المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح. وتم توقيف الصحفي والناشطين أثناء وجودهم في مسيرة شعبية وسط الجزائر العاصمة يوم 8 مارس الماضي.
ودرارني (40 عاما) هو مدير موقع «قصبة تريبون»، ومراسل قناة «تي في 5 موند» الفرنسية، وممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 سنوات سجن لمراسل قناة فرنسية بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.