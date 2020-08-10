3 سنوات سجن لمراسل قناة فرنسية بالجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس بحبس مراسل منظمة «مراسلون بلا حدود» بالجزائر خالد درارني ثلاث سنوات سجنا نافذا، في حين تم الحكم بسنتين، منها أربعة أشهر غير نافذة، في حق الناشطين السياسيين البارزين سمير بلعربي وسليمان حميطوش.

ويخضع درارني للحبس الموقت منذ 29 مارس بعد توجيه تهم منها المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح. وتم توقيف الصحفي والناشطين أثناء وجودهم في مسيرة شعبية وسط الجزائر العاصمة يوم 8 مارس الماضي.

ودرارني (40 عاما) هو مدير موقع «قصبة تريبون»، ومراسل قناة «تي في 5 موند» الفرنسية، وممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر.