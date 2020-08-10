7 انتهاكات إسرائيلية بحق صحفيين فلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 7 انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين خلال يوليو الماضي.

وأوضحت المصادر في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أن مسلسل الانتهاكات لا يزال متواصلا ومستمرا بحق الصحفيين للتغطية على ما تقترفه من انتهاكات بحق المدنيين العزل في الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات بحق الصحفيين تعتبر بمثابة انتهاك سافر للقانون الدولي.

وبينت أن شهر يوليو الماضي سجل 7 انتهاكات ضد الصحفيين، حيث حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 2 يوليو الأسير الصحفي مجاهد محمد السعدي من جنين إلى الاعتقال الإداري، بذريعة «الملف السري».