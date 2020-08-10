أمريكا تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا

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وشهدت ولاية هاواى زيادة نسبتها 5ر4% بالمقارنة مع التوقيت نفسه، حيث سجلت عددا إجماليا من الإصابات يبلغ 3498 حالة. وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث توفي 99 شخصا.
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