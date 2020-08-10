شكرا لقرائتكم خبر أمريكا تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا وتجاوزت 5.04 ملايين شخص، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرج للأنباء. وسجلت ولاية كاليفورنيا زيادة نسبتها 1% عن العدد الذى تم تسجيله في التوقيت نفسه، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بالولاية إلى 559 ألفا و746 شخصا. وشهدت ولاية هاواى زيادة نسبتها 5ر4% بالمقارنة مع التوقيت نفسه، حيث سجلت عددا إجماليا من الإصابات يبلغ 3498 حالة. وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث توفي 99 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.