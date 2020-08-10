البيت الأبيض: قلقون من إعادة انتخاب لوكاشنكو

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دعت الناطقة باسم البيت الأبيض حكومة روسيا البيضاء إلى احترام حق التجمع سلمياً والامتناع عن استخدام القوة، في إثر قمع المحتجين على فوز ألكسندر لوكاشنكو بالرئاسة في انتخاب مشكوك في نزاهته.

واشنطن: أعرب البيت الأبيض الإثنين عن "قلقه الشديد" لإعادة انتخاب ألكسندر لوكاشنكو رئيساً لبيلاروس في انتخابات لا تزال نتائجها محط تشكيك في البلاد وقوبلت بتظاهرات يجري قمعها بعنف. وصرحت كايلي ماكياني، الناطقة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي: "ندعو حكومة بيلاروس إلى احترام حق التجمع سلمياً والامتناع عن استخدام القوة".

أضافت: "إن تخويف مرشحي المعارضة واعتقال متظاهرين سلميين وصحافيين شوها العملية الانتخابية".

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وأعلنت سلطات بيلاروس رسمياً الاثنين فوز لوكاشنكو بولاية سادسة بنسبة 80,23 في المئة، في ختام انتخابات رئاسية تحيط بها شكوك عديدة بارتكاب مخالفات.

وبحسب النتائج الرسمية، حصلت المعارِضة سفتلانا تيخانوفسكايا على 10 في المئة من الأصوات. لكن الأخيرة اعتبرت النتائج مزورة وطالبت لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاماً، بالتنازل عن الحكم.

وليل الأحد الاثنين، شهدت البلاد لا سيما العاصمة مينسك تظاهرات قوبلت بقنابل صوتية ورصاص مطاطي. وأصيب العشرات بجروح.