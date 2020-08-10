مادورو مهنئاً لوكاشنكو: يا للنصر المدوي!

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وجه نيكولاس مادورو إلى ألكسندر لوكاشنكو رسالة تهنئة لانتخابه رئيسًا لروسيا البيضاء في ولاية جديدة، بانتخاب يشوبه الكثير من الشكوك والمخالفات.

كراكاس: هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو "بفوزه غير القابل للجدل" في الانتخابات الرئاسية التي لا تزال نتائجها محط تشكيك في البلاد، وقوبلت بتظاهرات يجري قمعها بعنف.

جاء في بيان نشرته الخارجية الفنزويلية أن مادورو "يهنئ الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي أعيد انتخابه، بفوزه غير القابل للجدل في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية" الأحد. وأعلنت سلطات روسيا البيضاء رسمياً الاثنين فوز لوكاشنكو بولاية سادسة بنسبة 80,23 في المئة، في ختام انتخابات رئاسية تحيط بها شكوك عديدة بارتكاب مخالفات.

"النتائج مزورة"

بحسب النتائج الرسمية، حصلت المعارِضة سفتلانا تيخانوفسكايا على 10 في المئة من الأصوات. لكن الأخيرة اعتبرت النتائج مزورة وطالبت لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاماً، بالتنازل عن الحكم. وليل الأحد الاثنين، شهدت البلاد لا سيما العاصمة مينسك تظاهرات قوبلت بقنابل صوتية ورصاص مطاطي. وأصيب العشرات بجروح.

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في الخارج، دانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين القمع وطلبت تعداداً "دقيقاً" للأصوات، فيما أعربت ألمانيا عن "شكوك جدية" بنتائج الانتخابات.

في المقابل، هنأ كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ لوكاشنكو.

وتابعت الحكومة الفنزويلية في بيانها أن "هذا الانتصار المدوي يظهر ولاء شعب بيلاروس للسيادة الوطنية"، بدون أن تشير إلى التظاهرات.

وتجمع بين فنزويلا وروسيا البيضاء علاقات وثيقة منذ عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013)، وكذلك بينها وبين كل من روسيا وكوبا والصين.