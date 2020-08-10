مطالب برلمانية بالنهوض بمستوى شبكة الطرق الداخلية لتحسين مستوى الخدمة



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر كافة الطرق الداخلية والمتهالكة لإدراجها ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد، على أن يراعى المناطق الأشد احتياجا والطرق الأكثر تهالكها، لافتا إلى أن ملف الطرق الداخلية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، خاصة وأن من أبرز الموضوعات الخدمية التى تنعكس على المواطنين بصورة مباشرة.

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ويذكر أن خطة التنمية للعام المالى 2020/2021، استعرضت مشروعات الطرق القومية ومنها ما يخدم العاصمة الإدارية الجديدة ويربطها بالمحافظات، وكذلك الطرق الإستراتيجية بسيناء، لاسيما لإنعكاستها في دفع المشروعات التنموية والاستثمارية.

وفي مقدمة مشروعات الطرق الاستراتيجية، والتي تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة وتطوير وإنشاء بعض الطرق في نطاق محافظة جنوب سيناء لتحقيق التنمية المطلوبة، أكدت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات منها (طريق الجدي / النفق / طريق عرضي 1)، وتم ضخ استثمارات تقدر بنحو 186 مليون جنية لدعم الطرق الاستراتيجية بجنوب سيناء ، ومن المستهدف حسب خطة التنمية خلال العام المالي الجديد، رفع كفاءة طريق دهب / نويبع، بالإضافة إلي رفع كفاءة الطريق من كمين سعال إلي سانت كاترين بطول 75 كم خلال عام 2020/2021.