تعرف على أرقام التواصل بغرفة العمليات المركزية لـ " القومى لحقوق الإنسان "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد المجلس القومي لحقوق الانسان، أنه يتابع عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الداخل والتي ستجري أيام 11 ، 12 اغسطس 2020 ، حيث أنهت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات ( أسوان ، سوهاج ، أسيوط ، بني سويف ، الفيوم ، الغربية ، كفر الشيخ ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، السويس ، القليوبية ) ، وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 .
وأكد المجلس فى بيان له على أنه على ثقة بالمشاركة الفعالة للمواطنين فى إختيار ممثليهم ، بما يعد انعكاساً لدور المجتمع المدنى والقوى السياسية فى الحشد للمشاركة فى العملية الانتخابية .
للتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الانسان :
01032572895
01032561287
01032475116
01033272086
01030834794
01030170573
01030681169
01032494851
أرقام أرضى : 37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953 /02
فاكس: 37624859 /02
أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات :
1 – الفيوم : 01064015545
2 – بني سويف: 01286299959
3 – أسيوط : 01224845144
4 – سوهاج: 01066799212
5 – أسوان 01153399272
6 – السويس 01026252415
7 – بورسعيد 01229035327
8 – الاسماعيلية 01030120895
9 – كفر الشيخ 01224017735
10 – الغربية 01270187347
11 – القليوبية 01002829972
مواقع التواصل الاجتماعي :
E-mail:[email protected] Facebook : nchregypt Twitter: @nchregypt
واتس أب/ 01558345554
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