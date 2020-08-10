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تعرف على أرقام التواصل بغرفة العمليات المركزية لـ " القومى لحقوق الإنسان "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أكد المجلس القومي لحقوق الانسان، أنه يتابع عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الداخل والتي ستجري أيام 11 ، 12 اغسطس 2020 ، حيث أنهت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات ( أسوان ، سوهاج ، أسيوط ، بني سويف ، الفيوم ، الغربية ، كفر الشيخ ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، السويس ، القليوبية ) ، وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة  كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 .

 

وأكد المجلس فى بيان له على أنه على ثقة بالمشاركة الفعالة للمواطنين فى إختيار ممثليهم ، بما يعد انعكاساً لدور المجتمع المدنى والقوى السياسية فى الحشد للمشاركة فى العملية الانتخابية .

 

 للتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الانسان  : 

 01032572895

  01032561287 

01032475116 

01033272086

01030834794

 01030170573

 01030681169 

01032494851

أرقام  أرضى : 37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953  /02

فاكس:  37624859 /02

أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات : 

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1 – الفيوم :  01064015545

2 – بني سويف:  01286299959 

3 – أسيوط : 01224845144

4 – سوهاج:  01066799212

5 – أسوان 01153399272

6 – السويس 01026252415

7 – بورسعيد 01229035327

8 – الاسماعيلية 01030120895

9 – كفر الشيخ 01224017735

10 – الغربية  01270187347

11 – القليوبية 01002829972

مواقع التواصل الاجتماعي :

E-mail:[email protected]    Facebook : nchregypt    Twitter: @nchregypt

                             واتس أب/  01558345554

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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