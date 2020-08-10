شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: غرفة عملياتنا فى إنعقاد مستمر لحين إعلان نتيجة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيماء عبد الإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية شكلت غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفة أن غرفة العمليات بدأت أعمالها منذ أسبوعين.

وأضافت شيماء عبد الإله فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التنسيقية حصلت على تصريح متابعة العملية الانتخابية لرصد وتوثيق والمتابعة الإعلامية، مؤكدة أن هناك غرفة إعلامية تعمل طوال الوقت وتنسق مع مرشحى التنسيقية بشأن اللقاءات الأونلاين و اللقاءات الجماهيرية.

وأوضحت أن تنسيقية شباب الأحزاب لها متابعين داخل اللجان ، وأنها ستكون على تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن الغرفة فى إنعقاد مستمر لحين إعلان النتيجة.

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يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أطلقت من قبل غرفة عملياتها المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، حيث حصلت التنسيقية على تصريح متابعة العملية الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للرصد والتوثيق والمتابعة الإعلامية لموقع التنسيقية ومنصاتها الإعلامية.

ويأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على دور الشباب الفاعل في العملية السياسية والحرص الدائم على تحقيق عملية انتخابية شفافة ونزيهة تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في الانتخابات.