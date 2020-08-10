خلى بالك.. محاذير فى انتخابات الشيوخ تبطل صوتك !

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، وفي الإنفوجراف التالي نستعرض أهم المحاذير التى عليك تجنبها حتى لا تبطل صوتك: 1. استعمال القلم الرصاص في التأشير ببطاقة التصويت. 2. إعطاء الصوت الانتخابي لأكثر من مرشح. 3. تصويت الناخب في بطاقة غير التي استلمها من رئيس اللجنة الفرعية. Advertisements 4. توقيع الناخب باسمه على بطاقة الاقتراع. 5. وضع أي إشارة أو علامة أخرى تدل على شخص الناخب أو تنتهك سرية التصويت.



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