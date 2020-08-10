ترامب يحدد موقعين لخطاب قبول ترشيحه عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن خطابه بقبول ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية سيعقد في أحد موقعين، البيت الأبيض أو ساحة معركة جيتسبورج التاريخية.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد قلصنا خطاب قبول الترشيح للرئاسة، الذي سيلقى في الليلة الأخيرة من مؤتمر الحزب يوم الخميس، إلى موقعين، إما ساحة المعركة الكبرى في جيتيسبورج، بولاية بنسلفانيا، أم البيت الأبيض، بواشنطن العاصمة، وسنعلن القرار قريبًا".

وكلا الموقعين من ممتلكات الحكومة الاتحادية، ويمكن إثارة شكوك قانونية وأخلاقية إذا تم استخدامهما لعقد حدث سياسي.