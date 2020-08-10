"العربية للتصنيع" و"طلال أبو غزالة" يعمقان التصنيع المحلي للتابلت واللاب توب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في بيان رسمي، إن خطة "العربية للتصنيع" قائمة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية والتدريب والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، معربًا عن ترحيبه للتعاون مع شركة "طلال أبو غزالة"، ومشيدًا بقدراتها التصنيعية وخبراتها في مجال إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والصناعات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال توقيع التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة "طلال أبو غزالة العالمية"، عبر تقنية الفيديوكونفرنس، اليوم الاثنين، عـقد التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأوضح التراس أنه تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة التعليمية والتابلت واللاب توب، وإنشاء معامل تدريبية ذكية، مشيرًا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر، مع التوسع مستقبلًا في أسواق التصدير للسوق الإفريقية والعربية بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن "العربية للتصنيع" تساهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة، على أن تتعاظم نسبة المكون المحلي خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة أجهزة التابلت واللاب توب بمصر والمنطقة العربية والإفريقية.

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وأعرب التراس عن ثقته الكبيرة في الشباب المصري القادر على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة، مؤكدًا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل طاقاتها التصنيعية لتعزيز خطة الدولة لتطوير التعليم وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طلال أبو غزالة، بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات مُتقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية الحديثة والقابلة للتطوير والابتكار، معربًا عن اعتزازه الكبير بالشراكة مع هذه المؤسسة المصرية الرسمية العريقة التي نعتز بتاريخها المصري العربي الوطني، معقبًا: "يشرفنا أن تكون جميع قدراتنا المهنية والتقنية في خدمة مصر العرب".

وأكدت سمر اللباد، نائب رئيس مجموعة طلال أبو غزالة، استعداد المجموعة لنقل شتى أنواع التكنولوجيا الحديثة بالتعاون المشترك والشراكة مع "العربية للتصنيع"، مشيدةً بدورها في تعميق نسب المكون المحلي بالصناعة المصرية وحرصها على توطين التكنولوجيا بشكل عام وإنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة في التوقيتات المطلوبة وفقًا لمستويات الجودة العالمية.

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