"حظر البيجامات والقبعات".. مدينة أمريكية تسن قواعد صارمة لطلابها أثناء فترة التعلم عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

قررت السلطات في مدينة سبرينج فيلد، بولاية إلينوي الأمريكية، منع التلاميذ خلال فترة التعليم عن بعد، في الولايات المتحدة، من ارتداء "القبعات أو النظارات الشمسية أو سراويل البيجامة أو النعال" أثناء الوقت الدراسي.

وأوضح مدير دعم الطلاب بمنطقة "سبرينج فيلد"، جايسون ويند، حسبما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه خلال اجتماع مجلس إدارة مدارس "سبرينج فيلد" العامة هذا الأسبوع أنه لن يسمح للطلاب بارتداء "البيجامات" وما شابه أثناء حضورهم مؤتمرات عبر تطبيق "زوم".

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، تفرض إرشادات التعلم عن بُعد للمنطقة التعليمية على الطلاب "الجلوس خارج السرير، ويفضل أن يكون ذلك على مكتب أو طاولة".

وقالت المتحدثة باسم المنطقة، بري هانكينز، في بيان، إن إرشادات التعلم عن بعد تم تطويرها بالتعاون مع المعلمين والإداريين وأولياء الأمور، وأن قواعد اللباس تعكس ما سيرتديه الطلاب في المدرسة.

قالت هانكينز إن المنطقة التي تضم حوالي 14000 طالب، عليها الالتزام بالإرشادات الموضوعة، مضيفة "نأمل أن يتعامل الطلاب مع التعلم عن بعد كما يفعلون في بيئة الفصل الدراسي، إلى أقصى حد ممكن بالنظر إلى الظروف الفردية لكل طالب".

وكشفت "نيويورك تايمز"، أن العناصر المحظورة الأخرى، تشمل الملابس الفضفاضة للغاية أو التي تعرض لغة أو رموزًا مسيئة، والأحذية ذات العجلات في الأسفل.

وستبدأ المنطقة العام الدراسي في 31 أغسطس الجاري، ببرنامج هجين، حيث يحضر الطلاب دروسًا شخصية يومين في الأسبوع.

وقالت المنطقة إنه خلال الأيام الثلاثة التي يقضونها في المنزل، ستظل القواعد سارية.