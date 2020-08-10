محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أكد أن باب التقدم للجامعات سيتم إغلاقه مبدئيًا يوم 5 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يكون هناك تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة، وسيجري وفقًا لمجموع الطالب.
وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الجياة، أن هناك توجيهًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات خاص بمصاريف الجامعات، لمراعاة الوضع الاجتماعي للأسر، وحتى هذه اللحظة لم تعلن الجامعات أسعارًا واضحة للمصاريف الخاصة بها.
وأوضح عبدالغفار، أن عدد الذين تستوعبهم الجامعات الخاصة لا يزيد عن 6% من عدد المقبولين في الجامعات بشكل عام، والدولة تستوعب 94% من باقي الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتدخل في كافة الأمور الخاص بالطلاب حتى في الجامعات الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث التعليم العالي يكشف موعد إغلاق تنسيق الجامعات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.