وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان هاتفيًا القضايا الإقليمية والملفات المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، للتباحث حول مسار العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إلى عدد من دول المغرب العربي والمنطقة بعد زيارة القاهرة مؤخرًا.

وأضاف حافظ في بيان لوزارة الخارجية أن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين القاهرة والرياض، وتبادل الرؤى حول مُستجدات القضايا الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق الدوري للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين ومواجهة التحديات على الساحة العربية، على ضوء الدور الإقليمي الهام الذي يلعبه البلدان في دعم مسار استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.