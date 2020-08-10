مصرع 2 وإصابة 18 في انقلاب سيارة ربع نقل بـ"صحراوي الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 18 آخرون، أمس الأحد؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمركز الصف، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

انتقلت قوة من قسم الصف وضباط مباحث فرقة الشرق، وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل تقل عمال أحد مصانع الطوب، في طريق عودتهم، انفجر إطار السيارة، واختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها.

Advertisements

وكشفت المعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع عاملين اثنين، وإصابة 18 آخرين، غادر غالبتهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

ودفع اللواء محمد عامر مدير مرور الجيزة، بسيارات الإغاثة لتجنيب حطام السيارة نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.