اخبار العالم

وزير الصحة الأردني يكشف عن تهرب أشخاص من فحص كورونا باستخدام الكحول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر عن ضبط أشخاص يشتبه إصابتهم بفيروس يقومون بوضع الكحول في أنوفهم لضمان ظهور نتائج سلبية لفحوصاتهم.

 

وأكد الوزير الأردني ضبط 73 شخصا حاولوا الهروب من مواقع الحجر، مشيرا إلى أن

عدد الفحوصات في الأردن بلغ اكثر من 650 ألف فحص منذ بداية الجائحة.

 

Advertisements

على صعيد آخر، قال وزير الأعلام الأردني أمجد العضايلة إن أمر الدفاع 11

نص على عقوبات على الأفراد تصل إلى نحو 50 دينارا (70 دولارا) في حال عدم التقيد بمسافات التباعد، وعدم وضع كمامة في الأماكن العامة والوزارات والدوائر الحكومية.

 

وتصل عقوبة كل منشأة لا تلتزم بأمر الدفاع، بحسب العضايلة، إلى 200 دينار أي (نحو 280 دولارا)، بالإضافة إلى إغلاقها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأردني يكشف عن تهرب أشخاص من فحص كورونا باستخدام الكحول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا