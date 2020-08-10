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قلق أمريكى إزاء القرار الروسي حول وسائل الإعلام المصنفة كـ عملاء أجانب

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه إزاء القرار الروسي حول وسائل الإعلام المصنفة كـ "عملاء أجانب".

 

واعتبر بومبيو أن القرار يستهدف "إذاعة الحرية" و"صوت أمريكا" في روسيا، اللتين تمولهما الجهات الحكومية الأمريكية.

 

وقال بومبيو في بيان له، اليوم الاثنين: "لا نزال قلقين من القمع المستمر ضد الصحافة المستقلة

في روسيا وندعو روسيا للالتزام بتعهداتها الدولية... في ما يتعلق بحرية الصحافة".

 

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وأضاف: "ندعو الحكومة الروسية لإعادة النظر في تلك الأعمال التي ستلحق مزيدا من الضرر بعلاقاتنا الثنائية".

 

وكانت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال الإعلام والاتصالات (روس كوم

نادزور) قد أصدرت في يوليو الماضي مشروع قرار بشأن علامات خاصة على المواد التي تنشرها وسائل الإعلام المصنفة كـ "عملاء أجانب"، تشير إلى أن المواد المكتوبة والمسموعة والمرئية منشورة من قبل "عميل أجنبي". ويقضي مشروع القرار بأن تكون العلامة بخط أكبر من عنوان المادة التي تحملها.

 

وكانت وزارة العدل الروسية قد أدرجت "إذاعة الحرية" و"صوت أمريكا" على قائمة "العملاء الأجانب" في عام 2017.

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