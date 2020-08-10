رئيس مجلس الوزراء الكويتي: صحة أمير البلاد مستقرة وفي تحسن إيجابي

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح الخالد.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحالة الصحية لأمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، مستقرة وفي تحسن إيجابي.
وعبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه
وأعلن الديوان الأميري الكويتي أن الشيخ صباحالبالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم في بلاده منذ العام 2006، غادر أراضي الكويت فجر في يوم 22 يوليو متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.
وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.
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